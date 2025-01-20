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«Роскосмос» и NASA продолжат сотрудничество в рамках программы МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжают сотрудничество в рамках программы Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Фото: «Роскосмос»

Реализация программы Международной космической станции (МКС) продолжается в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями и подписанными международными соглашениями. Российская сторона выполняет все взятые на себя обязательства.

Рабочие контакты между «Роскосмосом» и NASA поддерживаются на регулярной основе, отметили в госкорпорации.

«Наши представители участвуют в работе технических рабочих групп. Принимаем участие в заседаниях по операционной готовности и готовности к полетам при подготовке запусков транспортных грузовых и пилотируемых кораблей (как российских, так и американских). Участвуем в заседаниях Многостороннего координационного совета по программе МКС. Начиная с 2022 года продолжается российско-американское взаимодействие по проведению «перекрестных полетов» на МКС», — подчеркнули в пресс-службе «Роскосмоса».

Ранее «Роскосмос» и NASA продлили программу «перекрестных полетов» на МКС на 2025–2026 годы, пишут «Известия».