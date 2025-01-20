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После тяжелой болезни умер бывший президент Германии Хорст Келер

Бывший президент Германии Хорст Кёлер, занимавший высший государственный пост в 2004-2010 годах, скончался в возрасте 81 года от тяжелой болезни, сообщает газета Welt.

«Умер бывший федеральный президент Хорст Кёлер. Он умер рано утром в субботу в возрасте 81 года после непродолжительной, но тяжелой болезни», - пишет газета со ссылкой на канцелярию федерального президента.

Кёлер был избран главой государства 23 мая 2004 года, переизбран в 2009 году, в мае 2010 года он подал в отставку. Поводом послужило его интервью, в котором он заявил, что зарубежные миссии бундесвера защищают экономические интересы Германии, пишет РИА Новости.

«Мы можем быть только глубоко благодарны за то, что нам удалось увидеть Хорста Кёлера в качестве девятого федерального президента Федеративной Республики Германия. Он многое дал этой стране», - цитирует газета письмо президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, отправленное вдове экс-президента Еве Луизе Кёлер.

В своем письме с соболезнованиями президент Штайнмайер отметил, что Кёлер был почти неизвестен широкой общественности, когда его избрали главой государства в 2004 году, но он быстро завоевал большое признание и симпатии, пишет Welt.