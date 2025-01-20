В России и мире

Семьи в России переплачивают более 20% при ежемесячной аренде жилья

Средняя ставка аренды однокомнатных квартир в России более чем на 20% выше ежемесячных платежей по семейной ипотеке, посчитали в федеральной компании «Этажи».

«Средние ставки аренды однокомнатных квартир в России за прошлый год выросли на 29,3%, аналогичная ситуация наблюдалась и годом ранее. Основные причины столь существенного роста: дефицит наиболее бюджетных вариантов съемного жилья и, наоборот, рост доли квартир в новых домах с современным ремонтом, которые собственники не готовы сдавать по низкой цене. В итоге в большинстве крупнейших городов России приобретать квартиру с использованием льготной ипотеки стало выгоднее для семейного бюджета, чем арендовать», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Эксперты составили рейтинг городов-миллионников с наибольшей разницей между ежемесячным платежом по семейной ипотеке сроком на 30 лет под 6% годовых за однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров и средней ставкой аренды аналогичного жилья.

Самая большая разница в Екатеринбурге, где средняя ставка аренды однокомнатных квартир оказалась на 50,7% выше ежемесячного платежа по семейной ипотеке. На втором месте Челябинск с разницей 47,1%, на третьем Ростов-на-Дону — 45,1%, на четвертом Новосибирск — 41,3%, на пятом Волгоград — 41,2%. Также в десятке лидеров: Москва (33,7%), Самара (31,6%), Красноярск (26,6%), Санкт-Петербург (26,3%) и Пермь (19,5%).

Самая же маленькая разница между платежом по семейной ипотеке и средней ставкой аренды оказалась в Краснодаре (7,6%) и Нижнем Новгороде (3,9%), а в Уфе и вовсе средние ставки аренды оказались на 12% ниже, чем ипотечный платеж, пишут «Известия».

«Главная сложность, с которой сталкиваются молодые семьи, — это отсутствие собственных денежных средств для первоначального взноса, частично эту проблему решает материнский капитал, но в большинстве городов-миллионников его недостаточно для первоначального взноса. Плюс готовых квартир, которые можно приобрести по семейной ипотеке, а тем более с ремонтом, тоже не так много. Это лишь часть сложностей, которые вынуждают россиян снимать жилье, отложив приобретение собственного», — подытожила Решетникова.