Песня The Beatles вновь получила «Грэмми»

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения «Грэмми». Больше всего наград забрал американский рэпер Кендрик Ламар.

Ламар со своим треком Not Like Us стал победителем в пяти номинациях: «Запись года», «Песня года», «Лучшее музыкальное видео», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее рэп-исполнение», пишет RTVI.

Другие победители «Грэмми»:

«Альбом года»: Бейонсе — Cowboy Carter;

«Лучший кантри-альбом»: Бейонсе — Cowboy Carter;

«Лучший новый артист»: Чаппелл Рон;

«Лучший саундтрек для визуальных медиа»: Ханс Циммер — Dune: Part Two;

«Лучшее сольное поп-исполнение»: Сабрина Карпентер — Espresso;

«Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой»: Леди Гага и Бруно Марс — Die With A Smile;

«Лучшая танцевальная/электронная запись»: Justice & Tame Impala — Neverender;

«Лучшая R&B-песня»: Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA) — Saturn;

«Лучшее рок-исполнение»: The Beatles — Now and Then;

«Лучшая рок-песня»: St. Vincent — Broken Man.

Легендарные The Beatles были вновь номинированы на музыкальную премию «Грэмми» спустя более 50 лет после распада группы. Их последняя песня Now and Then была отреставрирована в прошлом году с помощью искусственного интеллекта.