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Вышла последняя песня The Beatles, над которой работали более 40 лет

Группа The Beatles выпустила 2 ноября песню «Now and Then» с вокалом музыканта Джона Леннона. Изначально композиция прозвучала в эфире радиостанции BBC, а после — стала доступна на всех стриминговых платформах. В ее разработке принимали участие все члены команды The Beatles. Песня стала первой, которую коллектив выпустил со времен «Real Love» 1996 года, передает «Газета.ру».

Композиция «Now and Then» была написана Ленноном в 1970-х годах. В 1994 году вдова музыканта Йоко Оно передала демо-версию Полу Маккартни. Тогда The Beatles попытались завершить запись, но не смогли из-за технических ограничений. Песню, записанную на кассете в довольно плохом качестве, удалось фактически заново создать при помощи искусственного интеллекта.

Музыкант Джордж Харрисон добавил к ней звучание электрической и акустической гитар, Ринго Старр записал ударные, а Пол Маккартни — бас и фортепиано. В «Now and Then» включили вокальные партии Маккартни и Старра.