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Суд оштрафовал Telegram за публикации персональных данных россиян

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовала мессенджер Telegram на 240 тысяч рублей за публикацию персональных данных россиян.

«Telegram Messenger Inc. признать виновным в совершении административного правонарушения по части пятой статьи 13.11 КоАП России и назначить ему наказание в виде 80 тысяч рублей», — огласила решение судья Алсу Адиятуллина.

Она же в четверг и среду назначила мессенджеру еще два штрафа за аналогичные правонарушения по 80 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Из оглашенных в суде материалов стало известно, что протокол составили после обращения в Роскомнадзор. Россиянка указала, что в Telegram незаконно разместили в открытом доступе данные граждан: ФИО, возраст, адрес места проживания и иные сведения.

Дело рассмотрели единолично, стороны в суд не явились.