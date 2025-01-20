В России и мире

Кабмин утвердил правила списания задолженности для регионов

Правительство РФ утвердило правила, соблюдая которые российские субъекты смогут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам.

«Теперь они смогут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам с обязательным условием. Не менее половины таких средств надо будет направить на соответствующие инфраструктурные проекты в секторе жилищно-коммунального хозяйства. Остальное - на поддержку инвестиций, закупку общественного транспорта, переселение граждан из аварийного жилья и на ряд других сфер», - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Об он сообщил на заседании кабмина, пишет ТАСС.