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Повысить пошлины на импортные товары предложили в Госдуме

Пошлины на импортные товары необходимо повысить, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия - За правду»).

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие готовятся к возвращению на российский рынок. В публикации отмечалось, что представители компании Inditex, которая владеет этими брендами, изучают ситуацию на рынке.

«Давайте повысим пошлины на импортные товары. Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями», - сказал Гусев.

Он отметил, что Россия всегда открыта для новых предложений, но многие российские компании уже представили достойные альтернативы, особенно на рынке моды, поэтому важно поддержать отечественных производителей и предоставить им все необходимые преференции, пишут РИА Новости.

«Это касается не только модной индустрии, но и всех российских компаний. Главный акцент следует делать на развитии отечественного производства», - добавил депутат Госдумы.