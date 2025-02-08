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Явка избирателей на выборах в Германии составила 52%

Явка избирателей на выборах в Германии по состоянию на 14:00 (16:00 мск) составила 52%. Об этом 23 февраля сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на данные федеральных должностных лиц.

Уточняется, что голосующие по почте не учитываются. К этому же времени в 2021 году этот показатель составлял всего 36,5%.

Большая разница объясняется голосами по почте. Из-за пандемии COVID-19 в сентябре 2021 года большое количество людей проголосовало именно таким способом.

Тем не менее явка избирателей в этом году также значительно выше, чем в 2017 году, когда к 14:00 на избирательных участках проголосовал только 41% выборщиков, добавили в издании.

На предыдущих федеральных выборах 2021 года явка избирателей, согласно официальным результатам, составила в целом 76,4%.

Избирательные участки на досрочных выборах в бундестаг в Германии открылись в 8:00 (10:00 мск). Проголосовать можно будет до 18:00 (20:00 мск), на это имеют право 59,2 млн граждан ФРГ, - пишут «Известия».