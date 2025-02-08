Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии.
«Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», - приводит текст телеграммы «Интерфакс».
Ранее в воскресенье в ЦИК Абхазии сообщили, что на повторных выборах президента республики победу одержал вице-президент Бадра Гунба.