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В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6

На севере Армении, в 6 км от города Спитак Лорийской области произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Согласно данным, землетрясение ощущалось также в областях Ширак и Тавуш, о пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии позже сообщил, что землетрясение ощущалось также в приграничных селах Грузии. По его данным, эпицентр землетрясения находился в 30 км от границы с республикой. Толчки ощущались на таможенно-пропускном пункте "Гугут", в селах Сакире, Камышло, Амамло, Мамышло. О жертвах и разрушениях с грузинской стороны также не сообщается.

В МВД Армении отметили, что серия афтершоков после землетрясения зафиксирована рядом с городом Спитак, также они ощущались в городах Степанаван и Ванадозор, пишет ТАСС.

Город Спитак и прилегающие к нему районы, расположенные в северной части Армении, считаются сейсмоопасной зоной. Именно здесь в 1988 году произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,8 - 7,2, которое практически полностью уничтожило Спитак и разрушили другие города - в том числе второй по величине город Армении Ленинакан (ныне Гюмри). Примерно 30 тыс. человек погибли, без крова остались около 500 тыс. человек.