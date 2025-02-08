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В России и мире

Блокировка Telegram по всей России не ожидается, заявили в Госдуме

08.03.2025 21:00|ПсковКомментариев: 1

Дальнейшей блокировки мессенджера Telegram на всей территории Российской Федерации в ближайшее время не последует, таких задач у правительства и спецслужб нет, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

Ранее в СМИ распространилась информация, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов.

«Я уверен, что дальнейшей блокировки Telegram на всей территории Российской Федерации в ближайшее время не последует. Таких задач у правительства и у наших специальных служб нет», - сказал Свинцов.

Парламентарий добавил, что воспринимает эту технологическую возможность как позитивный шаг к обеспечению информационной безопасности в РФ и созданию «безопасного информационного периметра» в стране, пишет РИА Новости.

Он отметил, что наличие таких технологий позволит защитить граждан РФ и любые политические события, «будь это выборы президента РФ или выборы в Госдуму», от возможного использования для «раскачки» в том или ином регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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