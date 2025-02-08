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Россиянина заключили под стражу за попытку сжечь мать вместе с домом

В Калужской области 35-летнего жителя Боровска заключили под стражу, мужчину подозревают в покушении на убийство матери с особой жестокостью.

Вечером 15 марта в Боровске мужчина после ссоры с матерью принес легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею женщину и дом, а затем поджег. В результате пожара 60-летняя местная жительница получила ожоги свыше 90% тела и была госпитализирована, пишет Kaluga-poisk.ru.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство с особой жестокостью». Подозреваемого заключили под стражу на 2 месяца.