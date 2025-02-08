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Россиянка побила мировой рекорд на фестивале фридайвинга на Байкале

Россиянка Екатерина Некрасова на фестивале фридайвинга «Под лед Байкала - 2025» установила мировой рекорд, проплыв подо льдом в ластах без гидрокостюма 122 метра, сообщил в четверг губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала» завершается в поселке Листвянка 21 марта. В нем принимают участие 20 спортсменов из России, Хорватии и Турции. Основные соревнования прошли 17 марта. В этот день две спортсменки установили рекорды в разных дисциплинах. Россиянка Ольга Маркина побила свой собственный рекорд Гиннесса, установленный в 2021 году (63,8 метра), нырнув на глубину 71 метр с задержкой дыхания в дисциплине CWTi (в моноласте подо льдом). И спортсменка из Хорватии Санда Делия в дисциплине FIMi (по тросу на руках, без ласт подо льдом) нырнула на глубину 55 метров, это на 15 метров больше предыдущего максимального результата среди женщин, установленного в 2024 году. В ходе соревнований также рекорд установил хорват Витомир Маричич, нырнув на 62 метра в дисциплине FIMi.

«Еще один рекорд на Байкале – россиянка Екатерина Некрасова проплыла 122 метра в длину подо льдом в ластах, но без гидрокостюма. Это абсолютный мировой рекорд», - написал Кобзев в Telegram-канале.

Предыдущий рекорд, установленный этой спортсменкой в аналогичной дисциплине, составил 102,7 метра, пишет РИА Новости.

«Под лед Байкала» проходит в Приангарье второй раз. Это первый в мире фестиваль подледного фридайвинга, созданный Федерацией фридайвинга. Слоган проекта: «Место, где ставят рекорды». В 2024 году на первом фестивале было установлено четыре рекорда, тогда в соревнованиях приняли участие 12 спортсменов.