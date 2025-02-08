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Папа Римский впервые появился на публике за последние пять недель

Папа Римский Франциск, госпитализированный 14 февраля, впервые появился перед верующими за последние пять недель. Он показался на балконе одного из окон римской больницы имени Агостино Джемелли для традиционного воскресного благословения, после чего его выписали из медицинского учреждения. Перед больницей собрались несколько сотен людей, прямую трансляцию вел портал Vatican News. Одновременно несколько сотен людей собрались на площади Святого Петра, где велась трансляция из больницы на больших экранах.

«Спасибо всем», - сказал Франциск, у которого ослаблен голос после интенсивной кислородной терапии.

О выписке понтифика, который излечился от двухсторонней пневмонии, накануне сообщили его лечащие врачи. Но 88-летнему Франциску предписан двухмесячный покой. Дальнейшее лечение, в частности, по восстановлению голоса, он будет проходить в своей резиденции - гостинице «Святой Марфы». Его деятельность должна быть значительно ограничена.

Текст его традиционной проповеди был и в нынешнее воскресенье, как в предыдущие недели, распространен в письменном виде службой печати Святого престола. В нем, среди прочего, выражается глубокое сожаление по поводу возобновления израильских бомбардировок в секторе Газа. Франциск призвал к урегулированию и миру на Ближнем Востоке, а также на Украине, в Судане, Демократической республике Конго, Мьянме.

Под вопросом остается не только регулярная деятельность понтифика, который пока не будет участвовать в публичных мероприятиях, но и пасхальные ритуалы. Пасха отмечается 20 апреля. Франциску не рекомендовано принимать группы людей, но, скорее всего, исключение будет сделано для короля Великобритании Карла III, у которого запланирован визит в Италию с 7 апреля. 8 апреля в программе Букингемского дворца заявлена аудиенция у Папы Римского в Ватикане.

Как пояснил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, папское присутствие на ритуалах пасхального периода, а также на других мероприятиях «будет решаться исходя из оценки улучшения состояния». Он указал, что Святой престол никогда не объявлял о поездке понтифика в Турцию, где в конце мая будет отмечаться 1,7 тыс. лет первого Вселенского собора (Никейский собор).

За время госпитализации у Папы было несколько респираторных приступов, два из которых представляли реальную опасность для жизни, рассказали врачи в субботу на пресс-конференции.