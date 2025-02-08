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Юра Борисов подписал контракт с голливудской компанией

Российский актер Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA), сообщило издание Variety.

«UTA подписала контракт с номинированным на премию »Оскар« актером Юрой Борисовым на представление интересов во всех областях», — говорится в материале.

Юра Борисов вошел в список номинантов на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» и стал первым актером из России, получившим номинацию, но приз достался Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Претендентами на награду также был Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс за роль в «Бруталисте» и Джереми Стронг, сыгравший в «Ученике», пишет РИА Новости.

На церемонии вручения награды Роберт Дауни-младший спросил у зала: «Юра Борисов же был удивителен в »Аноре«?» И зал ответил овациями. «Превосходное исполнение, добро пожаловать на большую сцену! У тебя большое будущее, ты в правильном месте!»