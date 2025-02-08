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Россия предложила создать в БРИКС Совет по космосу

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу.

«Полагаю, что реализация обозначенных инициатив и других масштабных проектов потребует создания эффективного координационного механизма. В качестве такого механизма предлагаем учредить Совет по космосу стран БРИКС», - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.

Он уточнил, что этот орган будет координировать работу по текущим совместным проектам, а также рассматривать новые инициативы по научно-техническому сотрудничеству и совершенствованию международно-правового регулирования космической деятельности, пишет ТАСС.

«Российская Федерация твердо убеждена, что космос является достоянием всего человечества... Половина населения Земли - это страны БРИКС, а значит, на нас и половина ответственности всего мира за равноправное и основанное на взаимоуважении освоение космического пространства. Мы должны эту ответственность с честью нести», - добавил Баканов.