При падении автобуса в пропасть в Шри-Ланке погиб 21 человек

Автобус с пассажирами сорвался в пропасть в центральной части Шри-Ланки, погиб 21 человек, более 30 пострадали. Об этом сообщила местная полиция.
«Автобус съехал с дороги и упал в пропасть на главной дороге Нувара-Элия - Гампола», - указали в правоохранительных органах. Личности погибших в аварии пока не установлены.
Известно, что автобус, принадлежащий государственной транспортной компании, вез 75 пассажиров из южного места паломничества Катарагама в северо-западный город Курунегала, пишет ТАСС.
«Во время поворота он упал с высоты 100 метров со скалы», - добавили в полиции.
Причины случившегося выясняются.