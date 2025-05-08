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МГУ тестирует способ очистки дна от мазута естественным путем

Ученые Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова предложили способ очистки дна Черного моря от мазута с помощью естественного процесса аэрации (насыщения жидкости воздухом). Этот метод уже тестируется в реальных условиях, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН), научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков.

«Дно - это самая проблематичная вещь, потому что сейчас ожидается нагрев и диспергирование фрагментов мазута, которые присутствуют на дне. Поэтому их подъем на поверхность является важной задачей. МГУ предложил решение, которое позволяет путем естественной аэрации поднимать наверх и собирать мазут уже с поверхности. Эти технологии сейчас тестируются на реальных объектах», - сказал Калмыков на полях проходящей в Бразилии 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии.

Он напомнил о том, что представители РАН еженедельно участвуют в заседаниях правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. В начале года в Анапе прошла встреча вице-премьера Дмитрия Чернышенко с учеными-авторами разработок, призванных помочь в борьбе с экологическим бедствием в Черном море. Среди представленных решений были роботы, абсорбирующие материалы и биопрепараты.

«Сейчас основная технологическая задача - подъем тех обломков судов, которые лежат под водой. В них находится примерно такое же количество мазута, которое уже поступило в окружающую среду в результате аварии. Поэтому сейчас важно аккуратно его откачать, чтобы избежать утечки», - пояснил вице-президент РАН, отметив, что для решения этой задачи уже есть соответствующие технологии и оборудование.