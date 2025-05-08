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«Независимую ассоциацию врачей»* и движение «Европейский Петербург»* признали иноагентами

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов «Независимую ассоциацию врачей»*, движение «Европейский Петербург»* и организацию «Земский съезд»*, сообщается на сайте ведомства.

«Шестнадцатого мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> международная общественная организация "Независимая ассоциация врачей"*, общественно-политическое движение "Европейский Петербург"*, а также организация "Земский съезд"»*, - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.



* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом