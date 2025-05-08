В России и мире

Правительство упростило оформление билетов на поезда для инвалидов

Правительство упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Гражданам с инвалидностью станет проще оформлять билеты через кассу на специализированные места в поездах дальнего следования. Подписано постановление, корректирующее действующий порядок покупки билетов в купе, которые оборудованы с учетом особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров», — уточнили в ведомстве.

Согласно изменениям, инвалидам при покупке такого билета не нужно предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение инвалида, медицинские заключения). Достаточно представить документ, удостоверяющий личность, и номер СНИЛС. После этого необходимые сведения проверят автоматически через государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

«Аналогичный порядок уже действует при покупке электронных билетов через сайт», — отметили в кабмине.

Решение распространить такой механизм на покупку билетов через кассу поддержала общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», пишут РИА Новости.