В России и мире

На Земле наблюдается очень сильная магнитная буря

Магнитная буря класса G4 наблюдается на Земле, сообщили в Институте прикладной геофизики.

Согласно информации ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время поднялась с уровня G3 до отметки G4 - «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 - «экстремально сильно», а G1 - «слабо».

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.

31 мая специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали о вспышке М8.2 на Солнце, которая сопровождалась крупнейшим в 2025 году выбросом плазмы.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС.