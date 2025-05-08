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Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-28» с Байконура наметили на конец ноября

Город Байконур в этом году ждет туристов на пуски в июле, сентябре, ноябре и декабре. Больше всего приезжих ожидается на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-28» в конце ноября, рассказал глава городской администрации Константин Бусыгин.

«Традиционно самый большой интерес вызывают пилотируемые пуски. Запуск корабля «Союз МС-28» намечен на конец ноября, и мы ожидаем, как и обычно на запуск космонавтов, более двух тысяч приезжих. На других пусках - в июле, сентябре и декабре - гостей будет меньше, до двух тысяч», - ответил Бусыгин на вопрос, в какие даты город ждет туристов в этом году.

Глава администрации не уточнил, что именно планируется запускать с космодрома в июле, сентябре и декабре, однако представители ракетно-космической сферы ранее озвучивали планы запустить в июле грузовой корабль «Прогресс МС-31», а также говорили о проведении в конце декабря первого испытательного пуска ракеты-носителя «Союз-5», пишет ТАСС.