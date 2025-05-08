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Путин внес на ратификацию в ГД протокол о статусе формирований сил ОДКБ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, документ доступен в думской электронной базе.

«Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года, подписанный в городе Астане 28 ноября 2024 года», - сказано в проекте федерального закона.

В сопроводительных документах отмечается, что протокол направлен на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях сторон, пишет РИА Новости.