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Россиянка не смогла дозвониться до дочери и обнаружила ее труп

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту смерти 38-летней женщины в квартире на Правобережье.

Фото: СК РФ

Как рассказали следователи СК, 9 июня поступило сообщение о гибели калужанки в квартире дома по улице Энергетиков. Погибшую нашла мать, которая не смогла связаться с дочерью по телефону и пришла к ней домой, пишет Kaluga-poisk.ru.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты провели неотложные следственные действия, опросили соседей и родственников погибшей, изъяли улики, назначили экспертизы.