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Запуганная 21-летняя россиянка отдала мошенникам больше 2 млн рублей

21-летняя калужанка испугалась попасть в список лиц, финансирующих террористов, и отдала мошенникам более 2 млн рублей.

Как сообщили в полиции, девушке позвонил незнакомец и представился сотрудником Роскомнадзора. Он сказал, что на её имя преступники оформили доверенность, чтобы переводить её деньги на финансирование терроризма. Звонивший предложил калужанке связаться с сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга по указанным им телефонам. Лжеработник спецслужбы убедил девушку перевести на «безопасный счет» все деньги.

Напуганная жертва сняла все сбережения со счетов и перевела мошенникам более 1,9 млн рублей. Она также поверила злоумышленникам и оформила еще кредит на 165 тысяч рублей, а затем так же перевела их на «безопасный счет» через банкомат.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пишетKaluga-poisk.ru.