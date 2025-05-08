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Над Ленинградской областью уничтожили три украинских беспилотника

Три украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«3 августа в период с 8:00 мск до 8:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ленинградской области», - говорится в сообщении.

Как следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани, более 30 авиарейсов были задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту «Пулково».

Ранее в аэропорту Пскова вводились ограничения для обеспечение безопасности полетов.

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Утренний самолет из Москвы в Псков был задержан до 10.46.

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БПЛА противника был сбит в Псковском районе над деревней Неёлово.