Над Ленинградской областью уничтожили три украинских беспилотника

Три украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«3 августа в период с 8:00 мск до 8:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ленинградской области», - говорится в сообщении.
Как следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани, более 30 авиарейсов были задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту «Пулково».
Ранее в аэропорту Пскова вводились ограничения для обеспечение безопасности полетов.
Утренний самолет из Москвы в Псков был задержан до 10.46.
БПЛА противника был сбит в Псковском районе над деревней Неёлово.