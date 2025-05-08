В России и мире

Казахстан нарастил на треть импорт шоколада из России

Казахстан по итогам прошлого полугодия купил на треть больше российского шоколада, чем за тот же период годом ранее.

Так, общие объемы этого импорта составили 118,3 миллиона долларов (за 28 тысяч тонн). Это почти на 32% больше, чем за такой же период в прошлом году.

При этом за июнь было импортировано шоколада на 19,6 миллиона долларов (за 4,3 тысячи тонн). В месячном выражении поставки немного снизились - на 4%, а в годовом - выросли в 1,4 раза.

Кроме РФ Казахстан также в заметных объемах приобретал шоколад у Украины (на 31 миллиона долларов), Турции (на 17,7 миллиона), Германии (на 10,3 миллиона) и Италии (на 6,2 миллиона долларов).

Из числа других сладостей Казахстан в первом полугодии закупал у России кондитерские изделия из сахара, не содержащих какао. Например, к ним относится белый шоколад. За январь-июнь поставки достигли 38,2 миллиона долларов за 11,1 тысячу тонн. Это на 10% больше, чем год назад.

Также был приобретен сахар на 159,6 миллиона долларов (за 255,6 тысячи тонн), что на 27% больше в годовом выражении, пишут РИА Новости.