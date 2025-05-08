В России и мире

Путин обсудил итоги переговоров на Аляске с Лукашенко и Токаевым

Президент России Владимир Путин обсудил итоги переговоров на Аляске с лидерами Белоруссии и Казахстана, Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым.

Фото: POOL

В ходе беседы Путин и Лукашенко рассмотрели ситуацию в регионе, учитывая недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Они также обсудили вопросы, касающиеся отношений между Москвой и Минском.

Токаев отметил, что саммит способствовал более глубокому пониманию позиции России по вопросу Украины со стороны Соединенных Штатов. Он добавил, что считает эти переговоры значимыми для укрепления позиций Москвы и повышения уровня взаимопонимания в мире.

Напомним, что переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли на Аляске 15 августа.