Археологи нашли печать князя Ярослава Мудрого на раскопках в Великом Новгороде

Археологи нашли древнейшую печать князя Ярослава Мудрого на раскопках в Великом Новгороде, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Фото: Александр Дронов

Древнейшая печать князя Ярослава Мудрого найдена на раскопках в Великом Новгороде на территории Ярославова Дворища.

«В эти дни нашими археологами, сотрудниками Института археологии РАН был найден поистине уникальный артефакт: древнейшая печать князя Ярослава Мудрого – единственная печать периода его новгородского княжения. О существовании этого памятника учёные спорили, строили гипотезы, но лишь сейчас он был найден. Считаю, что это очень важное свидетельство – такие находки возможны только тогда, когда наши археологи, наш музей, наш регион и город работают вместе, понимая, что мы живем на земле, наполненной историческими сокровищами», - написал Александр Дронов.