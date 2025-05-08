В России и мире

При сходе грузовых вагонов в Ленобласти погиб машинист

При сходе грузовых вагонов на перегоне Строганово — Мшинская в Ленинградской области погиб машинист — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал 112

«Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти, - написал Александр Дрозденко. - В регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта».

Направляются дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов в обоих направлениях.

Увеличивается количество автобусов на направлении Луга — Гатчина — Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений.

Напомним, в связи с происшествием изменён маршрут поездов «Ласточка» №810 Псков – Санкт-Петербург и №809 Санкт-Петербург – Печоры, их задержка в пути составляет 2 часа.