ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

«Рекомендовать Краснова Игоря Викторовича на должность председателя ВС РФ», - решила коллегия по итогам заседания.

«Решение принято единогласно», - отметил председатель ВККС Николай Тимошин.

Краснов - единственный претендент на должность. До этого кандидатуру Краснова одобрили Совет судей и представители ВС РФ.

В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру Краснова вынесут на утверждение Совета Федерации, пишет РИА Новости.

Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.