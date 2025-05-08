Псковcкая обл.
В России и мире

В КНР за неделю выявили более трех тысяч новых случаев лихорадки чикунгунья

05.10.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Китайские эпидемиологи выявили почти 3,2 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья в южной провинции Гуандун за неделю, следует из обнародованных в воскресенье данных центра по контролю и профилактике заболеваний провинции.

«В период с 28 сентября по 4 октября в провинции был выявлен 3181 новый случай лихорадки чикунгунья. Тяжелых случаев и летальных исходов не зарегистрировано», - говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что наибольшее число заражений зафиксировано в городах Цзянмэнь (2480), Фошань (157), Гуанчжоу (138), Чжаоцин (101) и Шэньчжэнь (81).

Как уточнил главный эксперт по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь, недавняя вспышка лихорадки чикунгунья в городе Цзянмэнь побудила местные власти запустить механизм реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения третьего уровня и провести комплексную работу по профилактике и контролю, что позволило сдержать стремительный рост эпидемии, тем не менее, уровень заражений все еще высок.

Ранее Кан Минь указывал, что с сентября по октябрь в провинции Гуандун продолжается сезон активного распространения комаров, и в сочетании с влиянием тайфунов и обильных осадков, а также общенациональных каникул с 1 по 8 октября по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени, мобильность населения возрастает, что повышает риск передачи и распространения чикунгуньи.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее заявил, что лихорадка чикунгунья в Китае поддается контролю и профилактике, подчеркнув, что китайская сторона продолжит обеспечивать комфорт и безопасность для иностранных туристов.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии ранее заявили, что страховые компании не фиксируют случаев заражения лихорадкой чикунгунья среди российских туристов в Китае.

Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге, пишет РИА Новости.

Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.

Источник: Псковская Лента Новостей
