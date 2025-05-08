В России и мире

Реликвии Будды впервые доставили в Россию

Реликвии Будды Шакьямуни впервые доставлены на территорию России — в Калмыкию — из Индии, сообщили в пресс-службе Республики Калмыкия.

Фото: Правительство Республики Калмыкия / Telegram

После земной смерти тело Будды было кремировано, его прах был собран и разделен между различными общинами. Среди них была община Будды под названием Сакья с центром в Капилавасту (ныне — районе Сиддхартхнагар в индийском штате Уттар-Прадеш). В 1898 году при раскопках там были обнаружены гроб с надписью о том, что в нем находились реликвии Будды, и фрагменты костей, которые ныне считаются одной из самых священных реликвий буддизма. В настоящее время они хранятся в Национальном музее Индии.

«Индийская делегация доставила в калмыцкую столицу реликвии исторического основателя буддизма Будды Шакьямуни — так называемые реликвии Капилавасту, одни из самых почитаемых святынь. С почетным визитом в город прибыла делегация из Республики Индия, возглавляемая заместителем главного министра штата Уттар-Прадеш Кешавом Прасадом Маурьей. В состав делегации также вошел глава ордена Сакья его святейшество 43-й Сакья Тризин Ринпоче, буддийские ученые и духовные лица», — сообщили в пресс-службе журналистам.

Реликвии Будды Шакьямуни будут доступны для верующих в Центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с 12 по 18 октября.

«Элиста является одним из духовных центров России, а потому столь высокая честь, оказанная столице Калмыкии индийской стороной, — это безусловно большое событие, которое, однако, соответствует логике исторического развития межрелигиозного и межкультурного диалога Индии и России, и мы рады, что наш регион вносит в него вклад», — процитировали в пресс-службе главу Республики Калмыкия Бату Хасикова.

Выставка реликвий, добавили в пресс-службе, организована Министерством культуры Республики Индия совместно с Международной буддийской конфедерацией, Национальным музеем и Национальным центром искусств имени Индиры Ганди, пишет РИА Новости.