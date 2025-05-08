В России и мире

В Рижской думе заявили о депортации сотен россиян ближе к ноябрю

Насильственное выдворение россиян может начаться ближе к ноябрю, заявила депутат Рижской думы Юлия Сохина.

«Может произойти так, что к людям приедут соответствующие службы, дадут час на сборы — примерно так обычно и бывает — и отвезут на границу», — сказала она.

Ранее в латвийском Управлении по вопросам гражданства и миграции сообщили, что Латвия предписала 841 гражданину России покинуть страну до 13 октября. Требование связано с тем, что эти люди не сумели в установленные сроки подтвердить владение латышским языком и пройти обязательную проверку безопасности.

«Большинство этих людей — одинокие пенсионеры, многие из которых даже не получили информацию об этом. Они могут быть без интернета. Если им приходило письмо по почте, часто указан не тот адрес, где человек реально живет. Многие не в курсе, что необходимо сделать такие шаги, чтобы продолжать здесь жить», — отметила Юлия Сохина.

Политик подчеркнула, что латвийские власти не хотят понимать то, что депортации подлежат в основном люди пожилого возраста, то есть, по сути, незащищенные слои населения, пишут «Известия».

«Здесь чувствуется, что отношение к русскоговорящим людям, людям, у которых теперь паспорт Российской Федерации, второсортное. Никакие аргументы, жалобы на какие-то ситуации (это действительно горе для людей), и в принципе это неадекватные запросы — им всё равно, они это не воспринимают. В целом позиция у правящих элит такая: не выучили язык — сами виноваты», — сказала Юлия Сохина.