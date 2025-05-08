В России и мире

ФСБ возбудила дело против Ходорковского* и других иноагентов по статье о захвате власти

ФСБ возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ «Антивоенного комитета России»*** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности, сообщила российская спецслужба.

Фото: РИА Новости / Андрей Стенин

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и части 1 и части 2 статьи 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского* и членов "Антивоенного комитета России"*** (Михаил Касьянов*, Марат Гельман**, Леонид Гозман*, Владимир Кара-Мурза**, Сергей Алексашенко*, Дмитрий Гудков*, Сергей Гуриев*, Борис Зимин*, Евгений Чичваркин*, Евгений Киселев**, Михаил Кокорич*, Евгений Кунин*, Елена Лукьянова*, Юрий Пивоваров*, Константин Чумаков*, Анастасия Шевченко**, Виктор Шендерович*, Гарри Каспаров*, Кирилл Мартынов*, Максим Резник*, Артур Смольянинов**, Екатерина Шульман*) и иных неустановленных лиц, а также по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") в отношении Михаила Ходорковского*», - говорится в сообщении.

Движение «Антивоенный комитет России»*** было учреждено указанными лицами в феврале 2022 года. Его целью является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации, отмечается в сообщении. Генпрокуратурой России 22 января 2024 года деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.

«Так, 30 апреля 2023 года АКР*** в городе Берлине (Германия) принят учредительный (уставной) документ движения, так называемая "Берлинская декларация", в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России. В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана так называемая "платформа российских демократических сил", которая позиционируется М. Ходорковским* перед западными странами как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива органам власти Российской Федерации», - указывается в сообщении.

Экс-премьер России Михаил Касьянов* признан в РФ иноагентом. Галерист Марат Гельман** - иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Заочное дело иноагента политика Леонида Гозмана*, обвиняемого в пропаганде терроризма, направлено в военный суд, сообщила в конце сентября московская прокуратура. Ранее Гозман* был заочно осужден судом за фейки о ВС РФ и приговорен к 8,5 годам колонии общего режима. Политик Владимир Кара-Мурза** - иноагент, внесен в список террористов и экстремистов. Ранее МВД РФ объявило в розыск освобожденного летом 2024 года в рамках обмена со странами Запада Кара-Мурзу** по уголовной статье, пишет РИА Новости.

Сергей Алексашенко* - бывший первый заместитель председателя правления Центрального банка России, иноагент, объявлен МВД РФ в розыск. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков* - иноагент, признанный российским судом виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Он объявлен в международный розыск. Экономист Сергей Гуриев* - иноагент. Предприниматель Борис Зимин* - иноагент. Бизнесмен Евгений Чичваркин* - иноагент, заочно арестован в РФ по делу о распространении фейков о российской армии, объявлен в международный розыск. Журналист Евгений Киселев** - иноагент, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Михаил Кокорич* - российский основатель швейцарского стартапа Destinus, отказавшийся от гражданства РФ, ранее заявивший, что его компания продает Украине сотни беспилотников.

Евгений Кунин* - американский биолог, выходец из СССР. Елена Лукьянова* - юрист, бывший адвокат Ходорковского*, иноагент. Политолог Юрий Пивоваров* - иноагент. Константин Чумаков* - американский вирусолог, выходец из СССР. Бывший член федерального совета движения «Открытая Россия»*** Анастасия Шевченко** - иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным СМИ, она эмигрировала в Вильнюс.

Завершивший спортивную карьеру 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* - иноагент, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Главный редактор издания "Новая газета. Европа"*** Кирилл Мартынов* - иноагент. Он заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. Бывший петербургский депутат Максим Резник* - иноагент. Актер Артур Смольянинов** - иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Политолог Екатерина Шульман* - иноагент. Журналист Виктор Шендерович* - признан в РФ иноагентом.

*Признаны иноагентами в России

**Физические лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов. Признаны в России иноагентами

***Деятельность организаций признана нежелательной на территории России