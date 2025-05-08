В России и мире

Скандал с червяком в школьном супе оказался шуткой юной россиянки

В одной из школ Калужской области разгорелся скандал из-за фотографии червяка в супе. Ситуацию прокомментировал 22 октября врио главы Ульяновского района Александр Анисимов.

Фото: Александр Анисимов

В соцсети попала фотография, сделанная в столовой сельской школы. На снимке можно было увидеть червя в супе. Сообщалось, что такой едой кормят детей. В результате разразился скандал, в соцсетях посыпались обвинения в сторону поваров школы.

По данному факту провели расследование, проверили запись с камер видеонаблюдения. Как выяснилось, искусственного червяка для рыбалки, купленного на маркетплейсе, в суп подложила сама ученица, после чего сделала фото. Девочка не стала есть свой суп, а заменила тарелку на другую, пишет Kaluga-poisk.ru.

«Хотела пошутить. Неудачно. А дальше анонимка в соцсетях сделала свое дело. Во всей этой ситуации жаль поваров, которых протянули через игольное ушко. Факты уже никого не волновали, от комментариев было дурно. Друзья, хайпануть за счет других вы можете, но не забывайте, что и сами можете попасть в просак. Нет ничего хорошего в этом постыдном поступке», - сказал глава Ульяновского района.