МРОТ в следующем году превысит прожиточный минимум на 31,2 процента

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рублей.

Сейчас федеральный МРОТ равен 22 440 рублям до вычета НДФЛ. Он действует в регионах, которые не установили свое, более высокое значение.

«МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2 процента», — сказал на заседании заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

Он отметил, что рост МРОТ в 2026 году составит 20,7 процента и достигнет 27 093 рублей. Это составляет 48 процентов от медианной заработной платы в России. По данным Росстата за 2024 год, она составила 56 443 рубля.

Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона трудящихся россиян.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года. Его ключевыми приоритетами стали достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности с учетом имеющихся вызовов, а также реализация нацпроектов.