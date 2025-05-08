Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
ПЛН 25 лет
вишневый сквер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
развивающие секции для детей
Денис Иванов об округе №15
От яблока до яблони
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
Завершается строительство «Надвратного дома»
Что изменилось в псковских школах
Гений уездного города
Вакансии Россети
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 26.10.2025 10:400 В МВД рассказали о новой схеме мошенничества от сотрудников маркетплейсов 25.10.2025 11:401 Умер дроппер, осужденный по делу об афере с квартирой Долиной 25.10.2025 00:120 По факту обрушения части крыши на вокзале в Петербурге возбудили дело 24.10.2025 21:111 В Беларуси заблокирован доступ к соцсети ВКонтакте 24.10.2025 19:360 На вокзале в Санкт-Петербурге обвалилась часть крыши одной из платформ
 
 
 
Самое популярное 21.10.2025 13:485 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 21.10.2025 06:541 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества от сотрудников маркетплейсов

26.10.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

Злоумышленники стали использовать новую схему по обману граждан России, они совершают звонки, представляясь работниками маркетплейсов, после чего взламывают аккаунт своей жертвы на портале «Госуслуги». Об этом сообщили представители МВД РФ.

«В сложных многокомпонентных схемах злоумышленники часто используют звонок от имени сотрудника маркетплейса о якобы имеющейся доставке, для получения которой необходимо назвать код из СМС», — сказано в сообщении МВД.

После того как мошенники овладевают всей необходимой информацией, они вновь связываются с обманутым человеком и говорят ему о взломе аккаунта на «Госуслугах», оформлении на имя гражданина кредитов.

Затем преступники заставляют снять наличные деньги с банковских счетов для последующей их передачи якобы сотрудникам «специальных служб», пишет ТАСС.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 149 человек
26.10.2025, 11:200 Педиатрическая школа СЗФО состоялась в Пскове 26.10.2025, 11:000 В Пскове пройдёт творческий вечер археолога Сергея Салмина 26.10.2025, 10:400 В МВД рассказали о новой схеме мошенничества от сотрудников маркетплейсов 26.10.2025, 10:200 Концерт камерной классической музыки пройдет в Пскове 9 ноября
26.10.2025, 10:000 Возрождаемый в пустошкинской деревне Вербилово монастырь находится в стадии реорганизации 26.10.2025, 09:400 Юрист рассказала, кто сможет увеличить важную часть пенсии в два раза 26.10.2025, 09:200 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 26.10.2025, 09:000 День автомобилиста отмечается в России 26 октября
25.10.2025, 22:000 В Госдуме рассказали, как получить перерасчет пенсии за стаж до 1997 года 25.10.2025, 21:300 В Псковской области стартовал информационный тур, посвященный 100-летию со дня кончины святителя Тихона 25.10.2025, 21:000 Скончался заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий 25.10.2025, 20:331 Режим беспилотной опасности в Псковской области снят
25.10.2025, 20:300 Ограничение скорости введут на участках трасс М-9 и А-122 в Псковской области 26 октября 25.10.2025, 20:000 Псковский народный коллектив фольклорного ансамбля «Уграда» отметил 25-летний юбилей 25.10.2025, 19:300 Псковичей приглашают на просмотр документально-игрового фильма про Ледовое побоище 25.10.2025, 19:000 Александр Козловский поздравил Станцию переливания крови Псковской области с 65-летней годовщиной
25.10.2025, 18:470 Джазовый оркестр имени Олега Лундстрема выступил в Пскове 25.10.2025, 18:400 Вечер памяти поэта Андрея Полонского пройдет в псковском микрорайоне Овсище 25.10.2025, 18:200 Ушел из жизни экс-председатель Фонда имущества Псковской области Олег Сергеев 25.10.2025, 18:000 Торжественное закрытие гребного сезона состоялось на базе «Ника» в Пскове
25.10.2025, 17:400 Об истекающем «чужой кровью» Годунове и подлоге от купца Бычкова: к выпуску готовят новую «Михайловскую пушкиниану» 25.10.2025, 17:200 Сбитую машиной бенгальскую кошку разыскивают в Пскове 25.10.2025, 17:032 Олег Брячак: Новое название партии «Справедливая Россия» звучит более лаконично 25.10.2025, 17:000 Выставка великолукского краеведческого музея к 100-летию Александра Матросова открылась в Москве
25.10.2025, 16:400 До +9 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 26 октября 25.10.2025, 16:200 В Псковской области объявлена беспилотная опасность 25.10.2025, 16:200 Псковские полицейские напомнили детям о правилах дорожного движения 25.10.2025, 16:000 Николай Козловский: Великолукский драматический театр открыт для работы с театральными критиками
25.10.2025, 15:400 Массовые проверки водителей прошли в Пскове 25.10.2025, 15:200 Несколько объектов культуры Псковской области номинированы на премию «Золотой Трезини» 25.10.2025, 15:000 «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» пройдут в Псковской области 25.10.2025, 14:400 Партия «Справедливая Россия — За правду» вернет прежнее название
25.10.2025, 14:200 Hyundai и Geely столкнулись на трассе Псков – Кислово – Палкино 25.10.2025, 14:000 Coca-Cola продлила в России права на товарный знак 25.10.2025, 13:400 Псковский музей стал частью «Нумизматического маршрута» 25.10.2025, 13:170 Юрист разъяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате
25.10.2025, 13:000 Нетрезвого водителя остановили в Новосокольниках 25.10.2025, 12:430 Команда Арбитражного суда Псковской области победила в соревнованиях по волейболу 25.10.2025, 12:200 Александр Котов: Таможенники Псковской области успешно справляются со сложными вызовами 25.10.2025, 12:000 Акция «Ночь искусств» пройдет в филиалах псковского музея
25.10.2025, 11:401 Умер дроппер, осужденный по делу об афере с квартирой Долиной 25.10.2025, 11:201 Михаил Ведерников: Псковская таможня эффективно стоит на страже экономической безопасности нашей страны 25.10.2025, 11:000 В Госдуме заявили, что запрет на аборты не решит демографический вопрос 25.10.2025, 10:400 В Псковской области возбуждено 3 уголовных дела по фактам угона автомобилей в ходе операции «Авто-VIN»
25.10.2025, 10:200 На общегородском субботнике в Пскове собрали около 150 кубометров мусора и листьев 25.10.2025, 10:000 Митрополит Матфей принял участие в Международном туристическом форуме 25.10.2025, 09:400 Избирательная комиссия Псковской области приняла участие в субботнике 25.10.2025, 09:200 Российские таможенники отмечают свой профессиональный праздник
25.10.2025, 09:000 День маркетолога отмечают 25 октября 25.10.2025, 00:120 По факту обрушения части крыши на вокзале в Петербурге возбудили дело 24.10.2025, 22:000 Об истинной природе возникновения папиллом рассказал онколог  24.10.2025, 22:000 В деревне Черёха Псковского района построили детский игровой комплекс
24.10.2025, 21:400 Показ фильма «Ангелы Победы» организовали в великолукском медицинском колледже 24.10.2025, 21:111 В Беларуси заблокирован доступ к соцсети ВКонтакте 24.10.2025, 21:000 В Великих Луках остановили нетрезвого водителя, который уже подвергался наказанию 24.10.2025, 20:400 Ограничение скорости будет действовать на двух трассах Псковской области 25 октября
24.10.2025, 20:380 Артисты Псковского театра драмы снялись в сериале Дмитрия Месхиева «Царь ночи» 24.10.2025, 20:280 В Пушкиногорском районе ТОСы продолжают благоустройство дворов и общественных пространств 24.10.2025, 20:201 Псковское областное Собрание и Молодёжный парламент приняли участие в субботнике 24.10.2025, 20:001 Петербургский бренд обвинил Порховский магазин в краже фирменного стиля
24.10.2025, 19:400 Безработная псковичка украла у пенсионерки золотые украшения 24.10.2025, 19:360 На вокзале в Санкт-Петербурге обвалилась часть крыши одной из платформ 24.10.2025, 19:201 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о российском автопроме 24.10.2025, 19:000 Псковская областная станция переливания крови отметила 65-летие
24.10.2025, 18:400 В Пыталовском муниципальном округе прошёл субботник 24.10.2025, 18:200 Псковский одиннадцатиклассник стал победителем конкурса «Научная Вселенная» 24.10.2025, 18:160 День в истории ПЛН. 24 октября 24.10.2025, 18:150 Сергей Вострецов: Кредитные каникулы — социальная подушка безопасности для миллионов людей
24.10.2025, 18:090 Россиянам напомнили, что мобильный телефон можно смело отключать в нерабочее время 24.10.2025, 18:070 Народный ансамбль «Уграда» празднует 25-летие большим концертом в Пскове 24.10.2025, 18:060 «Семейные ценности»: Формы устройства детей-сирот в семьи. ВИДЕО 24.10.2025, 18:030 Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
24.10.2025, 18:010 «Псковпассажиравтотранс» отметил 80-летие. ФОТО 24.10.2025, 18:000 На одной из автомобильных дорог в Великих Луках временно прекратят движение транспортных средств 24.10.2025, 17:520 Псковские школьники могут принять участие в проект «Урок цифры» от VK 24.10.2025, 17:480 В Пскове состоялась конференция, посвященная развитию пробации
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru