В МВД рассказали о новой схеме мошенничества от сотрудников маркетплейсов

Злоумышленники стали использовать новую схему по обману граждан России, они совершают звонки, представляясь работниками маркетплейсов, после чего взламывают аккаунт своей жертвы на портале «Госуслуги». Об этом сообщили представители МВД РФ.

«В сложных многокомпонентных схемах злоумышленники часто используют звонок от имени сотрудника маркетплейса о якобы имеющейся доставке, для получения которой необходимо назвать код из СМС», — сказано в сообщении МВД.

После того как мошенники овладевают всей необходимой информацией, они вновь связываются с обманутым человеком и говорят ему о взломе аккаунта на «Госуслугах», оформлении на имя гражданина кредитов.

Затем преступники заставляют снять наличные деньги с банковских счетов для последующей их передачи якобы сотрудникам «специальных служб», пишет ТАСС.