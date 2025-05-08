В России и мире

32-го бронзового космонавтика открыли в Калуге

32-го бронзового космонавтика открыли в Калуге сегодня, 29 октября. Космопупс получила имя Чистодея.

Фото здесь и далее: Татьяна Дианова

Произошло имя от двух слов: «чистота» и «делать». Чистодея расположена на большом зеркале, которое символично протирает тряпочкой.

В Калуге существует целая серия космопупсов. Каждый из них расположен в разных местах города, с которыми тематически связан. Например, пара влюблённых космонавтиков находится у входа в Калужский ЗАГС.

Нескольких космонавтов неоднократно пытались похитить. Недавно украли седьмую бронзовую скульптуру, которая расположена на смотровой площадке Городского парка культуры и отдыха, пишет Kaluga-poisk.ru.