В России и мире

Вдова певца подала заявку на регистрацию товарного знака «Юрий Шатунов»

Вдова певца Юрия Шатунова подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака «Юрий Шатунов».

Изображение: ТАСС

Заявка на регистрацию знака была подана Светланой Шатуновой 27 октября. Товарный знак регистрируется по классу №39 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Он включает организацию экскурсий, круизов и путешествий для туристов, консультации и заказы, относящиеся к путешествиям, а также предоставление туристам информации об экскурсиях, турах и путешествиях, следует из данных службы, пишет ТАСС.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет, причиной смерти стал обширный инфаркт. Коллектив получил известность благодаря песням «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь».