В России и мире

Минюст включил в перечень иностранных агентов шесть человек и две организации

Иноагентами признаны политологи Маргарита Завадская*, Алексей Уваров* и Георгий Чижов*, общественный деятель Борис Золотаревский*, акционист Павел Крисевич*, журналист Александр Пичугин*, а также форум свободной культуры в Европе «СловоНово»* и проект «Черта»*.

По данным Минюста, Маргарита Завадская* участвовала в создании контента иноагентов и нежелательных организаций, распространяла фейки о политике и решениях российских властей, а также о российской избирательной системе. Также она взаимодействует с иноагентами и нежелательными для России организациями.

Брису Золотаревскому* вменяют распространение контента иноагентов и нежелательных организаций, распространение фейков о российских властях и избирательной системе, а также фейков, направленных на создание негативного образа российских военных. Также он участвовал в мероприятиях, которые проводила нежелательная в России организация, сказано в пресс-релизе.

Павел Крисевич* участвовал в создании и распространении контента иноагентов и фейков о решениях и политике российских властей.

«Выступал организатором и участником публичных политических акций и перформансов, за демонстрацию которых привлекался к административной и уголовной ответственности», — проинформировал Минюст.

Александру Пичугину* ведомство вменило распространение контента иноагентов и нежелательных организаций, а также фейков о российских властях и фейков, направленных на создание негативного имиджа российских военных, пишет «Интерфакс».

«Уваров* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в создании и распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Взаимодействует с иностранными агентами, а также организациями, включенными в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — сообщил Минюст.

Георгий Чижов*, по информации министерства, участвовал в создании контента иноагентов «в качестве автора сотрудничал с интернет-источником, включенным в реестр иностранных агентов, а также в перечень» нежелательных организациях, распространял фейки о российских властях, выступал против СВО и «руководит организацией, оказывающей помощь Вооруженным силам Украины».

Проект «Черта»* и форум «СловоНово»*, как сообщил минюст, выступали против СВО, распространяли фейки о российских властях, участвовали в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций.

При этом форум «СловоНово»* взаимодействует с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а основателем форума является лицо, проживающее за пределами Российской Федерации, включенное в реестр иностранных агентов.

*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.