День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России отмечают 13 ноября

Специалисты, имеющие отношение к Службе защиты государственной тайны Вооруженные силы Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник 13 ноября.

День празднования годовщины создания этой службы установлен приказом министра обороны РФ от 18 декабря 2020 года № 698, в соответствии с подпунктом 26.1 Положения о Министерстве обороны РФ, утвержденного указом президента России от 16 августа 2004 года № 1082, и в целях сохранения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения государственной тайны.

Предлагая установить в качестве даты празднования дня службы 13 ноября, в министерстве обороны России подчеркнули, что именно в этот день в 1918 году вышел приказ реввовенсовета советской республики, согласно которому учреждалось самостоятельное подразделение в структуре Главного Штаба, призванное заниматься вопросами шифрования и работой с секретными документами. Именно эту дату в войсках принято считать датой рождения службы, именующейся сегодня Службой защиты государственной тайны в ВС РФ, где шифровальные органы являются лишь одной из составляющих частей структуры службы.

Стоит отметить, что осознание необходимости засекречивания определённой информации, определяемой как государственная тайна, пришло намного раньше, чем в 1918 году вышел соответствующий приказ реввоенсовета РСФСР. Подобные директивы выходили ещё в начале 18 века и встречались в указах первого Российского императора. Само же шифрование и сохранение передаваемой информации в тайне использовалось и в более ранние периоды истории. Однако именно в 1918 году началась систематизированная работа по выработке правил и инструкций, регламентирующих принципы работы с секретными документами.

Понятие «государственная тайна» определяется соответствующим законом РФ, Конституцией и другими нормативными правовыми актами. В современной структуре вооруженных сил служба защиты государственной тайны находится в ведении генерального штаба и возглавляется отдельным его (восьмым) управлением.

Подготовкой специалистов для службы занимается специальное учебное заведение: Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко. Офицеры — выпускники этого учебного заведения на высоком профессиональном уровне выполняют обязанности по защите информации, имеющей статус государственной тайны. Для выполнения своей задачи, офицеры службы осуществляют целый комплекс мероприятий во всех родах войск, пишет calend.ru.

Свое настоящее название орган, возглавляющий работу с секретной информацией (Восьмое управление генерального штаба), получил в октябре 1941 года.

Постоянный анализ опыта, полученного в годы Великой Отечественной войны, а также в последующих военных конфликтах, операциях по оказанию военной помощи, в годы Холодной войны, позволял совершенствовать принципы работы и разрабатывать новые методы, способы и меры по обеспечению безопасности информации. Способствовали этому и новые виды угроз, и новые виды и способы хранения, систематизации и передачи информации. Разработка методов защиты новых каналов связи и внедрение этих методов в повседневный оборот ложились на плечи офицеров 8-го управления. Эти задачи они выполняют и сегодня, обеспечивая сохранность информации военного, экономического, внутри– и внешнеполитического, разведывательного и контрразведывательного характера, от которой зависит безопасность государства в целом.