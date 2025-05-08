В России и мире

Конфликт из-за скидок на маркетплейсах вышел на новый уровень

Недовольство банкиров скидками на крупных маркетплейсах, начавшееся в прошлом году, на этой неделе вышло на новый уровень – сначала предправления Сбербанка Герман Греф пристыдил компании за такие практики и обвинил в недоплате налогов на 1,5 триллиона рублей.

Спустя пару дней главы крупных розничных банков – Сбербанка (Герман Греф), ВТБ (Андрей Костин), Альфа-банка (Владимир Верхошинский), Т-банка (Станислав Близнюк) и Совкомбанка (Сергей Хотимский) – стали действовать серьезнее и написали письма в Центральный банк, правительство, Госдуму, Совфед и администрацию президента на имя Максима Орешкина. Банкиры видят нечестную конкуренцию в сложившейся практике со скидками при оплате товаров на маркетплейсе связанным с ним банком.

В письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину написано два предложения: цена товаров на цифровых платформах не должна зависеть от способа оплаты (обязать устанавливать единую цену); маркетплейсам надо запретить вкладывать средства в снижение цен товаров. Запрет банкиры предлагают распространить как на прямые скидки и промоакции, так и на косвенные формы финансирования – бонусные программы, маркетинговые субсидии. Исключение предложено сделать для продажи собственных товаров цифровых площадок и социально значимых – но также при условии, что скидки на них не должны быть связаны с конкретным средством платежа.

В пятницу утром банкиры выступили в СМИ с отдельным комментарием касательно писем, решив прояснить свою позицию четче.

«Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение – клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты», – говорится в комментарии, который предоставил представитель Сбербанка.

Акции и специальные предложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка, выпустившего карту, или выбранного способа оплаты, отмечается в позиции банкиров: «Именно об этом было обращение банков. Речь не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которым они доступны. А также о равных условиях, прозрачности и предсказуемости правил на рынке».

Изображение: Gemini

Главы пяти банков выразили готовность к «конструктивному диалогу с регулятором и маркетплейсами», чтобы выработать решения, которые сохранят выгоды для покупателей и обеспечат честную конкуренцию.

Ozon и Wildberries на инициативы банков уже не стесняются отвечать резко. Площадками пользуются более 80 миллионов человек, и, по сути, инициатива крупных банков направлена против всего российского населения, сообщил представитель Wildberries & Russ: экономически активных граждан и тех, кто от них зависит. Предложение банков станет причиной повышения цен для 85 миллионов покупателей платформ, прежде всего в малых городах и селах, где живет более 50 миллионов человек и вне онлайна доступность товаров крайне невысокая.

«Цены однозначно вырастут, и для людей это критично», – добавляет представитель Ozon.

Внезапная смена риторики за ночь явно говорит о том, что требования пяти банков направлены только на ограничение популярных цифровых платформ, что ухудшит условия для жителей страны, снизит доступность товаров. При этом сами банки постоянно продвигают свои кэшбеки, не предоставляя их, например, при оплате через СБП.

Предложение запретить скидки на маркетплейсах направили крупнейшие банки, которые сами развивают цифровые платформы и экосистемы, конкурирующие с Ozon и Wildberries, но вопрос регулирования их собственных программ лояльности был проигнорирован.

«Внутри своих приложений и экосистем эти банки еще более активно продвигают собственные услуги и средства платежа с помощью тех же бонусов, кешбэков и скидок. Например, на «Мегамаркете» бонусами «Сберспасибо» оплачивается до трети стоимости покупок, согласно публичным данным. Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража»,– продолжил представитель Wildberries & Russ.

«Яндекс.Маркет» открыт к диалогу и готов обсуждать с регулятором и участниками рынка возможные форматы регулирования скидочной политики цифровых платформ, передал его представитель. Это общая задача – найти сбалансированный подход, который будет поддерживать развитие торговли в интересах покупателей и продавцов, но при этом не приведет к ограничению конкуренции, пишут «Ведомости».

Накануне в Госдуме прошел экспертный совет по платформенной экономике под руководством первого заместителя руководителя комитета по экономической политике Дениса Кравченко. Рассматривать какие-либо ограничения по скидкам нужно комплексно, с точки зрения влияния на весь ритейл в принципе.

Последствия, по словам представителя директора департамента цифрового развития, надо прогнозировать максимально, учитывая конечное влияние на ценовую политику продавцов, чтобы не создать риски перекладывания этих издержек в итоговую сумму для покупателей. «Спешка здесь неуместна», – уверен он.

Кроме того, в действующей редакции закона о платформенной экономике уже есть возможность на уровне правительства устанавливать необходимые требования к цене товара на маркетплейсах.

Вопрос скидок на маркетплейсах 18 ноября комментировала и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина: «Цена на товар должна оставаться неизменной вне зависимости от способа оплаты». Она заметила, что стоимость продукта или услуги является определяющим фактором для выбора человека – если ценой манипулируют с помощью способов оплаты, становится тяжело отследить злоупотребления.

Позднее Банк России распространил еще один комментарий на эту тему: регулятор никогда не выступал против скидок на платформах как таковых, напротив, он считает справедливым, если покупатель может получать скидки и бонусы не только по карте банка платформы, но и по картам других. «У покупателя должен быть выбор – в этом суть наших предложений, а не в ограничении скидок. Другие банки тоже могли бы давать скидки по своим картам, конкурировать за клиента на платформе, но сейчас по факту далеко не всегда могут это делать».

Но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент, говорится в комментарии ЦБ. «Ведь платформы, по сути, выполняют роль инфраструктуры, они должны соблюдать равноудаленность. А банки должны конкурировать на равных. Тогда скидок будет больше, потребители от этого выиграют», – уверены в ЦБ.

Ранее Ozon и Wildberries разошлись во мнениях по вопросу участия банков в программах лояльности платформ. Ozon выступил за равный доступ всех банков к акциям и скидкам на площадке, а Wildberries предлагает индивидуальные переговоры на взаимовыгодных условиях. Компании зафиксировали эти разногласия в приложении к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, подписанному 11 ноября.

Речь идет о механике формирования конечной цены для потребителя в зависимости от способа оплаты и о возможности сторонних банков участвовать в маркетинговых акциях на платформах. Сейчас, например, для покупателей с картами аффилированных с маркетплейсом банков цена ниже.