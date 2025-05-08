В России и мире

Птичий грипп может создать более масштабную пандемию, чем COVID-19

Птичий грипп может вызвать более масштабную пандемию, чем COVID-19. В последние годы вирус H5N1 привел к гибели сотен миллионов птиц.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Случаи заражения людей остаются редкими из-за отсутствия передачи вируса от человека к человеку. Ученые выражают опасения по поводу возможной мутации гриппа, которая предоставит возможность ему распространяться между людьми.

Директор Центра респираторных инфекций Института Пастера Мари-Анн Рамейкс-Вельти подчеркивает, что у людей нет антител против птичьего гриппа, пишет Telegram-канал «Газета.Ru». Она заявила: «Пандемия птичьего гриппа, вероятно, будет весьма серьезной, возможно, даже более серьезной, чем пандемия, которую мы пережили».

Недавно в США зарегистрировали случай заражения человека вирусом птичьего гриппа. Мужчина с хроническими заболеваниями скончался на прошлой неделе.