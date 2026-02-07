В Уфе мужчина с ножом напал на студентов и полицейского в общежитии

В Уфе задержали мужчину, причинившего ранения нескольким студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: Telegram-канал Shot

По информации Telegram-канала Shot, мужчина с ножом ворвался в общежитие №6 Башкирского государственного медицинского университета, расположенное на улице Репина. В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции. Среди раненых есть один ребенок.

Telegram-канал Baza сообщает, что двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии, еще трех — в состоянии средней тяжести. Ребенка увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.