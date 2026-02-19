Оскорбившему подвиг Матросова блогеру продлили арест на полгода

Мосгорсуд продлил на шесть месяцев (до 9 августа 2026 года) срок ареста блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным следствия, блогер в феврале 2025 года опубликовал видео, в котором порочил память защитников Отечества. Следователи пришли к выводу, что фигурант «демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове». Прокуратура утверждала, что Маркарян в интервью также призывал наносить удары беспилотниками по российским территориям.

Арсена Маркаряна задержали в августе 2025 года, тогда же его арестовали. Следствие по делу завершили в декабре. Блогер признал вину, сообщал СКР. Обвинение предложило рассматривать дело в особом порядке без изучения доказательств, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, Александр Матросов в 1943 году закрыл своим телом пулемёт, дав сослуживцам необходимое время для успешного наступления на немецкую позицию. Маркарян обозвал его нецензурным словом, заявив, что тот «помер не пойми за что».