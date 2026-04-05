Ученые ответили, где в апреле в России может образоваться снежный покров

Вероятность того, что в середине апреля в Нижегородской области снова выпадет снег, очень велика, кое-где даже образуется временный снежный покров, заявил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

«Зима, конечно, уже не вернется, а вот то, что в апреле выпадет снег, – вероятность очень высокая. Тем более что ожидается похолодание, с северной Атлантики на европейскую часть России идет холодный циклон. Вполне еще снег мы сможем увидеть», - сказал ученый, пишет РИА Новости.

По его словам, не исключено, что в северных районах Нижегородской области даже может сформироваться временный снежный покров. «Но в основном, скорее всего, снег будет падать и сразу таять», - добавил фенолог.