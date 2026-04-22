Подъезд обрушился в результате атаки БПЛА в Сызрани

В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани Самарской области частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев в своем Мах.

Фото здесь и далее: МЧС России

МЧС России сообщили, по предварительной информации, при обрушении подъезда жилого дома пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Специалисты МЧС России обследуют и разбирают завалы. Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника.

Жильцы уцелевших подъездов дома эвакуированы, разбираются завалы, ведутся поисково-спасательные работы.

Для жильцов развернут пункт временного размещения. На место происхождения следуют дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России.