 
В России и мире

Подъезд обрушился в результате атаки БПЛА в Сызрани

0

В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани Самарской области частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев в своем Мах.

 

Фото здесь и далее: МЧС России

МЧС России сообщили, по предварительной информации, при обрушении подъезда жилого дома пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Специалисты МЧС России обследуют и разбирают завалы. Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника.

Жильцы уцелевших подъездов дома эвакуированы, разбираются завалы, ведутся поисково-спасательные работы.

Для жильцов развернут пункт временного размещения. На место происхождения следуют дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026