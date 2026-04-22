Ввести в законодательство понятие «прабабушка» предложила Мизулина

Ввести термины «прабабушка» и «прадедушка» в местное законодательство предложила новгородским чиновникам глава Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Ее слова также были адресованы депутатам Госдумы, которые могли бы дополнить Семейный кодекс. 

Скандал разгорелся вокруг опеки над девочкой, оставшейся сиротой. В январе этого года в новгородском городе Сольцы трагически погибла молодая вологжанка. Её двухлетняя дочь осталась без матери. Прабабушка ребёнка Ольга Адамович, которая живёт в Вологде, обратилась в органы опеки с просьбой передать девочку ей на воспитание. Женщина оформила все необходимые документы, но в ответ услышала, что ребёнка уже определили в другую семью.

Глава Солецкого округа Максим Тимофеев, взявший ребенка под опеку, заявил в интервью РИА Новости, что считает правомерным решение передачи ребёнка именно ему вместо кровных родственников. Вологжанка Ольга Адамович, в свою очередь, требует признать постановление органов опеки соседнего региона незаконным.

«Вологда-Поиск» пишет, что исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям горячо заинтересована историей двухлетней Ники, за опекунство над которой сражаются вологжанка и новгородский чиновник. Она упомянула, что получивший права на девочку чиновник курирует опеку в округе, обеспечивая себе тем самым полное влияние. 

Вновь встретиться в суде непримиримым сторонам предстоит 27 апреля. 

Екатерина Мизулина также заявила о готовности взять на себя расходы на услуги юристов и адвокатов, а также выразила намерение и дальше пристально следить за ситуацией. 

Под контроль конфликт вологжанки Ольги Адамович и чиновника из Сольцов взят председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, уполномоченным по правам ребёнка РФ Марией Львовой-Беловой и губернаторами обоих регионов. 

Известно, что еще до того, как мать погибла во время катания на ватрушке, отец девочки отдал жизнь на СВО. 

